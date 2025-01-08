İl Başkanı Av. Murat Günay’ın aday olmayacağını açıklamasının ardından kimin il başkanı olacağı merak edilen AK Parti’de teşkilat içi temayül yoklaması gerçekleştirildi. Parti binasında AK Parti Çorum Koordinatörü Bahar Ayvazoğlu başkanlığında Samsun Milletvekili Ersan Aksu ve Tokat Milletvekili Cüneyt Aldemir gözetiminde gerçekleştirilen temayül yoklamasına, il yönetim kurulu, ilçe başkanları, il, ilçe gençlik kolları ve kadın kolları başkanları, il genel meclis üyeleri, belediye başkanları ve belediye meclis üyelerinden oluşan 189 kişi oy kullandı.

Temayül yoklamasında oy kullanan kişilere boş kâğıt ve zarf verildi. İl başkanı olmasını istediği 3 kişinin ismini yazan teşkilat mensupları, oylarını mühürlü sandığı attı.

Temayül yoklamasında çıkan sonucun açıklanıp açıklanmayacağı ile ilgili her hangi bir bilgi verilmezken, oluşturulan komisyonun bazı kişilerle yüz yüze görüşmelerde de bulunacağı öğrenildi.

Editör: HABER MERKEZİ