Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, partisinin 8. olağan kongre sürecine ilişkin 3 dönem kuralına takıldığını hatırlatarak Merkez İlçe Başkanlığı’nı bırakacağını ancak partisinin kendisine hangi görevi uygun görürse yola devam edeceğini bildirdi.

AK Parti’nin kuruluşundan bugüne aldığı görevleri sosyal medya hesabından duyuran Erhan Akar, 3 dönem kuralına takıldığı için Merkez İlçe Başkanlığı görevini bırakacağını açıkladı.

Partinin 8. olağan kongre sürecinin bugün 09.00’da İl Başkanlığı’ndaki delege seçimleri ile start alacağını da duyuran Erhan Akar başka görevler için aday olabileceği sinyalini de verdi.

Erhan Akar tarafından yapılan açıklamada şu görüşlere yer verildi: “21 Eylül 2024 Cumartesi günü (bugün) 09.00 ile 16.00 saatlerinde AK Parti İl Başkanlığı binasında merkez ilçe delege seçimleri yapılacak.

“DURMAK YOK

YOLA DEVAM”

Kongre süreci demokrasi şöleni olarak geçecek. Bugüne kadarki tüm kongrelerimizde olduğu gibi bu kongremizde de bayrak değişimleri, yenilenmeler ve değişimler gerçekleşecektir. AK Partimizin kuruluşundan bugüne kadar hizmet etmiş tüm kardeşlerimize şükranlarımı sunuyorum.

Şahsım olarak ta partimizin kuruluşundan bugüne kadar hizmet etmiş ve etmeye de devam edecek bir kardeşinizim. Siyaset arenasının en alt tabanından yetişmiş, gençlik kolları mahalle başkanlığından, başkan yardımcılıkları ve gençlik kolları il başkanlığı görevi, il genel meclis üyeliği ve meclis üyeliği esnasında bir çok komisyonda görevler ve başkanlıklar, il başkan yardımcılığı, akabinde merkez ilçe başkanlığı görevini ise 3 dönem yaklaşık 8 yıldır yürütmekteyim. Bu hizmet yarışında partimize ve Çorum’umuza yıllarca hizmet ettim.

Partimizin bundan sonraki süreçte tarafıma tevdi edeceği yeni görevlerde de Çorum’umuza ve memleketimize hizmet etmeye devam edeceğim. Parti tüzüğümüzün 3 dönem kuralı (3 Dönem Üst Üste Görev Yapan Kişi 4.dönemde aynı göreve aday olamaz fakat parti içerisinde farklı görevlerde bulunabilir, aday olabilir) maddesi ve partimizde alacağımız yeni görevlerle şehrimize ve milletimize hizmet edebilmek amacıyla ileri bir tarihte yapılacak olan merkez ilçe kongremizde de bayrak değişimine gideceğiz.

Kongre gününe kadar görevimi ifa edip kongre günü yeni seçilecek kardeşimize devredeceğim. Partimizin ve halkımızın şahsımıza vereceği yeni görevlendirilmelerle yolumuza durmadan yorulmadan dolu dizgin devam edeceğiz. Tüm Çorumlu memşehrilerime sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Durmak yok yola devam”

Editör: RIFAT KARA