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AK Parti Genel Merkez Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz’un yaptığı açıklamaya göre daha önce 17 Kasım 2023 tarihine kadar olan başvuru süreci, 22 Kasım 2023 saat 19.00’a kadar uzatılmıştı.

AK Parti Seçim İşleri Başkanı Yavuz, “17 Kasım'da bitecek olan aday adayı müracaatlarımız, İl Başkanlarımızın talebi ve Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle 22 Kasım Çarşamba günü saat 19.00'a kadar uzatılmıştır. Teşkilat Temayül Yoklaması ise 26 Kasım 2023 Pazar günü 10.00-16.00 saatleri arasında yapılacaktır” dedi.

AK Parti Çorum İl Başkanı Av. Murat Günay ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada: “AK Parti Genel Merkez Seçim İşleri Başkanımız Ali İhsan Yavuz’un talimatları doğrultusunda uzatılan başvuru süreci doğrultusunda Çorum İl Başkanlığı olarak başvuruları alacağız. Aday adayları https://basvuru.akparti.org.tr/sisteminden ön başvurularını yapıp evraklarını binamıza gelerek onaylatmaları gerekmektedir” görüşüne yer verdi.