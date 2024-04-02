SEÇİM SONRASI İLK MYK

Türkiye, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde yerel yöneticilerini seçmek üzerine sandık başına gitti. Sürpriz sonuçlara sahne olan seçimden umduğunu bulamayan AK Parti'de Merkez Yürütme Kurulu (MYK) bugün toplanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantının ana yerel seçim sonuçları olacak ve sandıktan çıkan sonuçlar değerlendirilecek.

Önceki seçimlerle il il, ilçe ilçe karşılaştırma yapılacak. Bu kapsamda toplantıda, Yerel Yönetimler, Seçim İşleri ve Teşkilat başkanlığının da sunum yapması bekleniyor. MYK toplantısının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, hem gündeme hem de toplantıya ilişkin açıklama yapacak.

“GERİLEMENİN SEBEPLERİNİ

MASAYA YATIRACAĞIZ" DEDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim sonrası yaptığı balkon konuşmasında şunları söylemişti: "Elbette her siyasi parti kendi bünyesinde seçim sonuçlarını analiz edecektir. Biz de partimizin organlarında 31 Mart seçimlerinin neticelerini açık yüreklilikle değerlendireceğiz, özeleştirimizi cesaretle yapacağız. Henüz kesinleşmemiş olmakla birlikte sandık sonuçları bize ülkemiz genelinde irtifa kaybı yaşadığımızı gösteriyor. Elbette yerel bazda yaşanan bu gerilemenin sebeplerini masaya yatıracağız. Kaybettiğimiz, geriye düştüğümüz her yerde, sebepleri çok iyi tespit edecek ve gerekli müdahalelerde bulunacağız."

6 İSİM TOPUN AĞZINDA

Mynet'in haberine göre AK Partililer, başarısız seçim sonuçlarından 6 ismi sorumlu tutuluyor. Bu isimler yarınki MYK'da gündeme gelecek. Tepkilerin yoğunlaştığı isimler şunlar:

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe.

Editör: Haber Merkezi