AK Parti İl Başkanlığı, 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan 13. Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimi öncesi Hıdırlık’tan start verecek.

AK Parti İl Başkanı Av. Murat Günay, konuyla ilgili yaptığı açıklamada: “Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde gireceğimiz 14 Mayıs Genel seçimlerin startını Hıdırlık Camii’mizde kılacağımız Cuma Namazı’nın akabinde vereceğiz. Tüm Çorumlu hemşehrilerimizi aramızda görmekten mutluluk duyarız” görüşüne yer verdi.

(Volkan SINAYUÇ)