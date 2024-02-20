AK Parti’nin İl Genel Meclisi Üyesi aday listesi seçim kuruluna teslim edildi.
Aday listesinin ilk sırasında Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Fatih Temur yer aldı.
İl kadın Kolları Başkanı Meryem Demir ikinci sırada bulunurken, üçüncü sırada geçtiğimiz dönem il yönetiminde yer alan iş kadını Başak Gözde Taşkıran, 4. Sırada uzun yıllardır teşkilatın çeşitli kademelerinde görev yapan Mali müşavir Mustafa Alagöz, 5. Sırada da yine partine uzun süredir görev yapan Adife Kanar bulunuyor.
6. sırada Basın Müdürlüğünden emekli Mehmet Çelik, 7. Sırada da Faruk Çavuş yer alıyor.
Editör: Haber Merkezi