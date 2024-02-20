CHP’nin İl Genel Meclisi Aday Listesi, Seçim Kurulu’na teslim edildi.

Aday sıralaması şu şekilde oluştu:

1-Veli Uysal

2-Ümit Er

3-Yusuf Sapancı

4-Ömer Bolat

5-Güngör Atak

6-Zafer Kalem

7-Hasan Kızıltepe

LİSTELER TESLİM EDİLDİ

Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Örgütü’nün 31 Mart’ta gerçekleştirilecek olan seçimlere ilişkin belirlenen Belediye Meclisi üyelerinin listesi İlçe Seçim Kuruluna teslim edildi.

Belediye Başkan Adayı H. Levent Çöphüseyinoğlu’nun kontenjan listesinde Fikret Tepençelik, Hasan Demirhan, Ogün Meroğlu ve Selçuk Köse yer aldı.

CHP’nin Belediye Meclisi aday listesi şu isimlerden oluştu:

Aslan Kaya, Tuncay Yılmaz, Nazik Bulut, Onur Topkül, Ümit Kuyu, Ozan Gazel, Didem Tokgöz, Doğan Öksüz, Ümit Gökay, Erdem Erol,Ezgi Eşmen Tüfekçi, Müslüm Acar, Sedat Genç, Erkan Özbal, Meftun Karatepe, İlhami Türksal, Şentürk Gülnaz, Mehmet Rüştü Çağlar, Yaşar Çetintaş, Arif Can Akbal.