Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılacak kongre için çeşitli illerden başkente gelen partililer, sabahın erken saatlerinden itibaren Ankara Spor Salonu önünde toplandı.

Salonun çevresi bariyerlerle araç ve yaya trafiğine kapatılırken, kongreye katılacaklar için güvenlik noktaları oluşturuldu.

Partililer ve davetlilerin, detaylı üst aramasından geçirildikten sonra salona girişlerine izin verildi.

Ankara Spor Salonu, sabah erken saatlerde uzman ekipler tarafından arandıktan sonra görevlilere teslim edildi.

Salona giremeyenler, kongreyi dışarıda kurulan dev ekranlardan takip edebilecek. Kongre salonunda davetliler, partililer ve gazeteciler için ayrı platformlar kuruldu.

Salonun orta bölümünde parti kurucuları, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, MYK ve MKYK üyeleri, parti kurul üyeleri, TBMM Başkanvekili, TBMM Grup Başkanı ve vekilleri, eski TBMM başkanları, eski bakanlar, Genel Merkez Kadın ve Gençlik kolları üyeleri ile davetliler için oturma düzeni oluşturuldu.

Arka planda led ekranların yerleştirildiği sahne hazırlanırken, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafları ve Türk bayrakları salonda yer aldı.

Salona, "Tenzile Ana'nın duasıyla büyüdün, mazlumların duasıyla yürüdün", "Sevdik seni her şeyden çok, Reis bize bu yoldan geri dönüş yok", "Düşünemeyiz yarınları sensiz, bekle bizi 2028" pankartları da asıldı.

KONGRE NEDENİYLE GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Çevik kuvvet, güvenlik şube, terör, trafik ve özel harekat ekipleri başta olmak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğünün tüm birimlerinden çok sayıda polis, kongre nedeniyle görev yapıyor.

Bahçeli'den AK Parti'nin Büyük Kongresi'ne özel çiçek aranjmanı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti 8'inci Olağan Büyük Kongresi'ne milli birlik ve kardeşliği simgeleyen özel çiçek aranjmanı gönderdi.

MHP'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, üzerinde Genel Başkan Bahçeli'nin isminin yazdığı aranjmanın fotoğraflarına yer verildi.

PAYLAŞIMDA ŞU İFADELER KULLANILDI:

"Bu anlamlı armağan, 1071 adet gülle Malazgirt Zaferi'ni, 1453 adet karanfille İstanbul'un Fethi'ni, Türk bayrağı çerçevesiyle birlik ve dayanışmayı, 23 beyaz orkideyle AK Parti'nin 23 yıllık yönetimini temsil etmektedir. Sayın Genel Başkanımızın bu takdiri, güçlü Türkiye inancımızın ve birlik ruhumuzun en anlamlı ifadesidir."

Editör: AA AJANS