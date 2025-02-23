Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Oğuzlar İlçe Başkanı Talip Karadeniz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı için resmi başvurusunu yapmasının, Türkiye’nin demokratik geleceği adına önemli bir adım olduğunu belirterek, bu süreci sonuna kadar desteklediklerini söyledi.

“HALKIN UMUDU GÜÇLENİYOR”

Başkan Karadeniz, Türkiye’deki mevcut yönetim anlayışının artık halkın beklentilerini karşılamadığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Ekrem İmamoğlu, yalnızca bir belediye başkanı değil, halkın umudunu temsil eden güçlü bir liderdir. Onun adaylığı, halkın değişim talebinin en net göstergesidir. İstanbul’da ortaya koyduğu şeffaf, adil ve katılımcı yönetim anlayışını şimdi tüm Türkiye’ye taşıma sorumluluğunu üstlenmiştir. Bizler de CHP örgütleri olarak bu yürüyüşte kendisine tam destek veriyoruz!"

"TÜRKİYE’NİN GELECEĞİ İÇİN TARİHİ BİR FIRSAT"

Karadeniz, İmamoğlu’nun adaylığının yalnızca CHP için değil, tüm Türkiye için büyük bir değişim fırsatı olduğunu belirterek şu açıklamalarda bulundu:

"Türkiye, artık yeni bir siyasi anlayışa ve halkın sesini duyan bir lidere ihtiyaç duyuyor. Ekrem İmamoğlu, toplumun her kesimiyle kurduğu güçlü bağ ve halkçı yönetim anlayışıyla bu ihtiyacı karşılayacak en doğru isimdir. Onun liderliğinde, halkın iradesinin yön verdiği bir Türkiye inşa edilecek. Biz de bu süreçte mücadelemizi sürdüreceğiz!"

CHP Oğuzlar İlçe Başkanı Talip Karadeniz, Türkiye’de adaletin, demokrasinin ve halkın refahının yeniden tesis edilmesi için İmamoğlu’nun adaylığının tarihi bir fırsat olduğunu belirterek, "Bu mücadele, halkın mücadelesidir ve bizler bu mücadelenin bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz!" dedi.

Editör: HABER MERKEZİ