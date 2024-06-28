SYDV tarafından yapılan açıklamada, “ADEM projesine katılan kursiyerlerin psiko sosyal, sosyo kültürel ve kişisel yönden gelişimlerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca Geleneksel Türk Yemekleri ve Pastacılık, El Sanatları, Dikiş Nakış, 2 Kuran Kursu, Spor ve Sağlıklı Yaşam, Kültür Sanat Kurslarını başarıyla bitirenler Halk Eğitim Merkezi yeterlilik sertifikası ve Sosyal Yardım Genel Müdürlüğü Katılım Belgesi almaya hak kazanmaktadır. ADEM projesine katılım sağlamak isteyenler SYVD’ye başvuru yapabilmektedir” denildi.

2023 yılından beri faaliyet gösteren Aile Destek Merkezi sosyal sorumluluk projeleri kapsamında; Van’ın İpekyolu ilçesi Baklatepe İlkokulu için el sanatları atölyesi kursiyerlerince yapılan bere, eldiven, bileklik, kalemlik, anahtarlık ürünlerini ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırıldığı, Engelli Haftası’nda Beyaz Ay Derneği öğrencilerine Aile Destek Merkezi kurslarında etkinlikler düzenlendiği ve bazı okullar için mezuniyet törenleri düzenlendiği açıklandı.

Editör: KEMAL YOLYAPAR