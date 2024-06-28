Ankara'nın Mamak ilçesi, Alaca'dan gelen önemli bir ziyaretle gündeme geldi. Alaca Kaymakamı Hicabi Aytemür, Mamak Belediye Başkanı Çorumlu hemşehrimiz Veli Gündüz Şahin tarafından ağırlandı. Bu buluşma, iki eski dostun memleket hasretini giderme fırsatı sundu.

Mamak Belediye Başkanı Şahin yaptığı açıklamada; “Büyüdüğüm Şehrim Memleketim Çorum Alaca İlçesi. Alaca Kaymakamı Hicabi Aytemür bizleri ziyaret etti, kendilerine teşekkür ederim. Memleketime çok selamlar” dedi.

Veli Gündüz Şahin'in Alaca Kaymakamı Hicabi Aytemür'ü ağırlaması, sadece iki eski dostun buluşması değil, aynı zamanda yerel yönetimler arasındaki sıcak ilişkilerin bir göstergesi oldu.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ