Gönüllüler tarafından kurulan İskilip Yardım ve Yaşam Derneği (İSYADER), Kurban Bayramı dolayısıyla 80’in üzerinde çocuğa giysi, 35 aileye kurban eti dağıtımı yaparak gönüllere dokundu. “Bir Bayramlık Bir Tebessüm” projesi ile yola çıkan İSYADER’in bundan sonra da çeşitli sosyal sorumluluk projelerini bir bir hayata geçirmeye devam edeceği öğrenildi.

Derneğin gönüllü üyeleri tarafından yapılan dağıtımlarla tespiti önceden yapılan ihtiyaç sahibi ailelere ulaşıldı. Çiçeği burnunda derneğin ilk projesi de vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.

Dernek Başkanı Mustafa Topal, bayramların paylaşma duygusunun hissedildiği en özel günler olduğunu belirterek, bu projelerine destek çıkan tüm hayırsever vatandaşlara teşekkür etti.

Editör: SELDA FINDIK