Semt pazarlarında, akşam saatlerinde tezgâhlar kaldırıldıktan sonra oluşan kirliliğe karşı çalışma başlatıldı. Akşam saatlerinde pazar yerlerini temizleyerek yıkama çalışması yapan Çorum Belediyesi ekipleri, son günlerde hava sıcaklıklarının da artmasıyla birlikte, sebze ve meyve atıklarından kaynaklanan kötü koku ve haşere üremesi gibi sorunlara karşı yoğun bir temizlik mücadelesi veriyor.

Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, temizlik konusunda daha hassas olmaları yönünde esnafı uyardı. Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan da, Buharaevler Mahallesi’ndeki Perşembe Pazarı’nda zabıta ekipleriyle birlikte çöp poşeti dağıtımına katılarak sebze ve meyve atıklarının çöpe atılmasını istedi. Başkan Yardımcısı Candan “Pazar yerlerinin temizliği, düzeni ve halkımızın güvenli ortamda alışverişini yapabilmeleri için denetimlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz.” dedi.

SEMT PAZARLARI, 08.00 İLE 20.00

ARASI FAALİYET GÖSTERECEK

Başkan Yardımcısı Candan ayrıca, semt pazarlarının çalışma saatlerine de düzenleme getirdiklerini belirterek, “Semt pazarlarımız 08.00 ile 20.00 saatleri arasında alışverişlere açık olacaktır. Vatandaşlarımızın bu saatler arasında pazar yerlerine gelmelerini, esnafımızın da saat 20.00’den sonra temizlik çalışmalarımızı yapabilmemiz için tezgâhlarını kapatmalarını rica ederiz.” dedi.

Editör: KEMAL YOLYAPAR