Göktaş, Ankara'da Danıştay Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Veri ve İstatistik Komitesi Toplantısı’na katıldı. İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının yetkililerinin de katıldığı toplantıda konuşan Bakan Göktaş, küresel bir sorun haline gelen kadına yönelik şiddetin fiziksel, psikolojik ve ekonomik boyutlarıyla can yakıcı bir durum haline geldiğini belirterek, “Tüm bu boyutlarını göz önünde bulundurarak bu sorunla mücadelemizi ‘sıfır tolerans’ ilkesiyle büyük bir kararlılıkla sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

Bakanlık olarak başta kadın ve çocuklar olmak üzere şiddet mağduru her vatandaşın yeniden hayata tutunması için tüm imkanları seferber ettiklerini belirten Göktaş, “Bu çerçevede kadınların ekonomik ve sosyal hayata daha güçlü bir şekilde katılabilmesi için çeşitli destek programları sunuyoruz” diye konuştu.

Yapılan araştırmalara göre şiddet davranışı üzerinde birçok faktörün etkili olduğunu vurgulayan Bakan Göktaş, “Bilimsel bulgular, çok boyutlu karmaşık yapıya sahip bu sorunun çözümü için çok katmanlı, çok faktörlü ve çok taraflı bir yaklaşım gerektiğine işaret ediyor. Bütüncül bir anlayış içerisinde bu faktörlerin her birinin hassasiyetle ele alınması, kadına yönelik şiddetin kök nedenlerinin anlaşılması ve ortadan kaldırılması için elzem. Yapılan çalışmalar gösteriyor ki, bu kök nedenlerden önemli bir tanesi de ‘bağımlılık’” açıklamasında bulundu.

Komite üyeleriyle kadına yönelik şiddetle mücadelede veri ve istatistik konusunu sistematik bir şekilde ele alma hususunda önemli adımlar attıklarını söyleyen Bakan Göktaş, “Ocak ayında gerçekleştirdiğimiz ilk toplantıdan bugüne yürüttüğümüz teknik çalışmalarla resmi verilerin üretimi ve paylaşımına ilişkin bir yol haritası belirledik. Kadına yönelik şiddetle mücadele alanındaki temel idari kayıt verilerinin Resmi İstatistik Programı'na eklenmesi için gerekli girişimleri başlattık. Envanter oluşturma, veri kimliği ve kalitesi ile kapsamlı bir veri hazırlığı için bir çalışma planı hazırladık. Belirlenen yol haritası ve çalışma planı doğrultusunda komitemizin önümüzdeki dönemde sorumluluk alanları kapsamında çalışmalarını titizlikle yürüteceğinden eminiz” ifadelerini kullandı.



Bakan Göktaş, bu süreçte “Şiddet Uygulayanlara Yönelik Psikososyal Müdahale Modelinin Geliştirilmesi” ve “İhtisaslaşmış Kadın Konukevlerinin Kapasitesinin Geliştirilmesi” adlı iki projeyi dün açıkladıklarını belirterek, “TÜBİTAK ile iş birliği içinde yürüteceğimiz bu iki projeyle kadına yönelik şiddetle mücadelemizi bütüncül bir şekilde ele alarak, veriye dayalı bir hizmet anlayışı geliştireceğiz. Bu iki projeyle aynı zamanda bilimsel bilgiyle harmanlanmış politika ve hizmet üretme noktasında önemli çıktılar elde edeceğiz. Türkiye’nin dört bir yanındaki üniversitelerimiz 15 Kasım’a kadar projelere başvuruda bulunabilecekler” dedi.

“Türkiye’de Kadına Yönelik Şiddet Araştırması-2024” projesi çerçevesinde gelecek ay TÜİK ile saha çalışmalarını başlatacaklarını da kaydeden Göktaş, sözlerine şöyle devam etti: “Toplumsal farkındalığın artırılmasının her zaman önemli bir dönüştürücü güç olduğuna inanıyoruz. Bu çerçevede çeşitli kurumlarla iş birliğimizi güçlendirerek faaliyetlerimizi zenginleştirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Medyanın dönüştürücü gücünü göz önünde bulundurarak 14 Ekim’de bir toplantı gerçekleştireceğiz. ‘Kültür, Sanat ve Medyanın Dönüştürücü Gücüyle Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi Toplantısı’ ile medyada kadın temsilinin güçlendirilmesi, kullanılan dil ve şiddet konularında farkındalığın arttırılmasını hedefliyoruz.”