Geçtiğimiz günlerde Çorum Belediye Meclisi Toplantısında CHP Grubunun tüm karşı çıkma çabalarına rağmen yeni bir cemevi projesinin kabul edildiğini, Bahçelievler Mahallesi’ne hangi amaca hizmet ettiği belli olmayan bir ibadet merkezi yapılacağını bildiren Kenan Sir, Çorum halkının tuzağa düşmemesini, oyuna gelmemesini istedi.

Kenan Sir, “Bahçelievler Mahallesi’nde Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı ve Alevi Kültür Merkezi tarafından Rıza Şehri projesi içerisinde yeni bir cemevi binası yapılmaktadır. Eğer cemevi yapımına destek verilecekse bu inşaata verilebilir. Neden alternatif olarak yeni bir cemevi daha yapılmak isteniyor? Mahallede zaten yeterli sayıda cemevi ve ibadet merkezi vardır. Cenazelerin kaldırılması, cem düzenlenmesi, yemek organizasyonları gibi konularda kimse mağdur olmamakta, açıkta kalmamaktadır. Durum böyle iken yeni bir cemevi yapılmak istenmesi Alevi – Bektaşi toplumunu bölmeye kalkışmak, asimile etmek, gerçek değerlerinden uzaklaştırmak anlamına gelir. Bu bir oyundur, bir tuzaktır. Halkımızın birlik ve beraberliğine zarar verecek girişimlerden uzak durmasını tavsiye ediyoruz. Alternatif cemevi projesini de kabul etmiyoruz. Bu konuda Belediye Meclisi toplantısında gereken mücadeleyi veren ve gerçekleri anlatan, maddeye karşı çıkan ve red oyu kullanan meclis üyelerimize de teşekkür ediyoruz” dedi.

Editör: KEMAL YOLYAPAR