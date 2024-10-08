ÇORUM HABER’in geçmiş dönem Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Yolyapar, aramızdan ayrılışının 10. yıldönümü nedeniyle, Çorum Gazeteciler Cemiyeti’nin organizasyonu çerçevesinde, 12 Ekim 2024 Cumartesi günü saat 11.30’da Ulumezar’daki kabri başında anılacak.
Çorum basınının unutulmaz isimlerinden Mustafa Yolyapar, 12 Ekim 2014 tarihinde geçirdiği kalp krizi sonucu 48 yaşında hayata veda etmişti.
Bilindiği gibi, Çorum Belediye Meclisi’nin kararıyla, Bahçelievler Yeşilyurt semtindeki parka “Gazeteci Mustafa Yolyapar Parkı” ismi verilmiş bulunuyor.
Editör: HABER MERKEZİ