Çorum'un İskilip ilçesinde uzun yıllar hafriyat sektöründe hizmet veren ve eski Belediye Meclis Üyesi Ahmet Yapıcak vefat etti.

İskilip’e bağlı bağlı Kozveren Köyü’nden, ilçede uzun yıllar hafriyat sektöründe hizmet veren ve bir dönem İskilip Belediye Meclis Üyeliği görevinde de bulunan Yapıcak, tedavi gördüğü Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.

Ünal ve Abdülsamet Yapıcak’ın babası olan Ahmet Yapıcak’ın vefatı, sevenlerini ve İskilip halkını derin bir üzüntüye boğdu.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.

Editör: Haber Merkezi