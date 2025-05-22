Sanat ve kültür faaliyetlerine ev sahipliği yapacak olan bu özel mekanın açılışına AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Demirci, İl Genel Meclis Üyeleri, Belediye Meclis Üyeleri, daire müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kültür ve Sanat evinde fotoğrafçılık, müzik, ebru sanatı, İngilizce, resim kursları ücretsiz olarak verilecek.

İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci açılışta yaptığı konuşmada İskilip’in sosyal, kültürel ve sanat hayatına katkı sağlayacak hizmetleri İskilip halkının hizmetine sunduklarını söyledi.

Başkan Çizikci; “Bu hizmetimiz tamamen gönüllülük esasına dayalı hizmettir. Vatandaşımızın ilgisi yoğun oldu. Alanlarında uzman hocalarımız tamamen gönüllülük esasına dayalı olarak bir kuruş almadan bu çalışmaları yürüteceklerdir. Hepsinden Allah razı olsun. Kurslara katılanlara başarılar diliyorum” dedi.

Daha sonra Müftü Şuayip Güllü’nün yaptığı duanın ardından açılış kurdelesi kesilen kurslar resmen hizmete başladı.

HAMİYET ATASOY (ÖZGEÇMİŞ)

1938 Yılında İskilip’in Mutfaflar Mahallesi’nde doğdu. Babası Mehmet Bey ve Annesi Cevriye hanımdır.

Küçük yaşlardan itibaren müziğe ilgi duymuş olup, güzel sesi ilk olarak annesi tarafından fark edilmiştir. Annesinin teşvikiyle müzik yolculuğuna başlamıştır. Dönemin tanınmış bestekarı Vedia Tuncbilek ile tanışmış ve onun öğrencisi olmuştur. İlk taş plağını hocasının maddi desteğiyle çıkarmıştır.

Taş plak döneminin önemli sanatçılarından biri olmasına rağmen, elde ettiği şöhret kişiliğini değiştirmemiş ve İskilip ile olan bağını sürdürmüştür. Çok sayıda bestesi bulunan Hamiyet Atasoy, özellikle 1960'lı yılların popüler sanatçıları arasında yer almıştır. Asıl soyadı Dırıbıyık olmasına rağmen, hocası Vedia Tunçbilek'in önerisiyle 1957 yılında "Atasoy" soyadını alarak sanat hayatını bu isimle sürdürmüştür.2014 yılında vefat etmiştir.

Türk müziğine değerli eser kazandırmıştır. En bilinen eseri "Güzel Gözlerini Görmeye Geldim" şarkısıdır. Bu eser, kendi dönemi ve sonraki dönemlerde birçok farklı sanatçı tarafından seslendirilmiştir.

Editör: Haber Merkezi