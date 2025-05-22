Azmimilli İlkokulu’nda 1. Sınıf öğrencileri okuma yazma öğrenmenin heyecanını düzenlenen “Okuma Bayramı” ile kutladı.

Programda konuşan Okul Müdürü Salih Yılmaz: “Hayatta en büyük şans iyi bir öğretmene denk gelmektir. Ve bir yılın emeği ve bir yılın uğraşı sonunda çocuklarımız artık okumayı öğrenmenin mutluluğunu düzenlenen etkinlikle kutladı.

Bu süreçte büyük emekleri olan okulumuz 1. sınıf öğretmenleri Sibel Şimşek, Osman Önemli ve Ahmet Volkan Gürler ile her daim yanımızda olan kıymetli velilerimize sonsuz teşekkür ederim” dedi.

Editör: Haber Merkezi