19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde İskilip’te bulunan Yalak Yaylası'nda Gençlik Şenliği düzenlendi. Doğa yürüyüşüyle başlayan program, çeşitli sportif faaliyetlerle devam etti. Halat çekme, voleybol, okçuluk, bilek güreşi, bocce ve karakucak güreşi gibi birçok oyun ve yarışmaya katılan gençler ve aileleri doyasıya eğlendi.
Düzenlenen etkinlikte konuşan İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci, “Bu şenlik İskilip'in birlik ruhunu yansıttı. Genciyle yaşlısıyla herkesin aynı coşkuda buluşması, geleceğe dair umutlarımızı güçlendiriyor” dedi.

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Editör: İHA AJANS