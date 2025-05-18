Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangın bölgesine giden Vali Çalgan vatandaşlarla da görüşerek mağduriyetlerin en kısa sürede giderileceği sözünü verdi.

Yangına Çorum, İskilip, Bayat ve Tosya Belediyesi itfaiye ekipleri ile İskilip Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı 10 araç ve 28 personelin müdahale ettiğini belirten Vali Çalgan, Hacıhalil Köyü’nde son durumla ilgili de bilgi aldı. Vali Ali Çalgan, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Hasar tespit çalışmaları ile enkaz kaldırma işleri eş zamanlı olarak yürütülmektedir. Meydana gelen zararın telefasi için Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü ile gerekli görüşmeleri yapacağız. Yaralar en kısa zamanda sarılacaktır.

Zarar gören vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yangının kısa sürede kontrol altına alınması çalışmalarına bizzat katılan, İskilip kaymakamımıza, İskilip belediye Başkanımıza, Çorum, İskilip, Bayat ve Tosya itfaiye ekiplerine teşekkür ediyorum.”

Vali Ali Çalgan’a incelemeler sırasında İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikçi, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak ve AFAD İl Müdürü Ali Uslu eşlik etti.

Editör: Haber Merkezi