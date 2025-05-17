AK Parti Genel Merkezi tarafından ülke genelinde başlatılan "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" etkinliklerine İskilip’te de devam ediliyor. İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci, Sakarya Mahallesi’nde düzenlenen toplantıda, belediye olarak yürüttükleri çalışmalar hakkında vatandaşlara bilgi verdi.

Toplantıda vatandaşların doğalgaz konusundaki taleplerini dinleyen Başkan Çizikci, çalışmanın başlatıldığını, kısa sürede doğalgaz bağlı olmayan konut kalmayacağını söyledi.

İsmail Çizikci, toplantıda vatandaşların gündeme getirdiği, çarşamba günleri kurulan pazar için servis hizmetinin de gelecek haftadan itibaren başlayacağını açıkladı.

İskilip Belediye Başkanı Çizikci, daha sonra vatandaşların sorularını yanıtladı.

Editör: AA AJANS