Belediye eski Meclis Üyesi Fatih Gümüş’ün kayınpederi, İYİ Parti kurucu İl Başkanı Bekir Özsaçmacı’nın amcaoğlu, Öz Ambalaj sahibi Olmuksan Kağıt Fabrikası’ndan emekli Ahmet Özsaçmacı hayatını kaybetti.

Merhum kunduracı Ömer Özsaçmacı'nın oğlu, Deniz Koç ve Filiz Gümüş'ün babaları olan Ahmet Özsaçmacı, 65 yaşında Ankara'da tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Merhumun cenazesi ikindi namazının ardından Akşemseddin Cami'nde kılınan cenaze namazı sonrası Ulumezar’da toprağa verildi.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.

Editör: Haber Merkezi