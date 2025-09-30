Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği kurucularından, Çorum İl Başkanı Ahmet Ölçer, yeniden Dernek Genel Merkez Yönetimi’nde yer aldı.

Ankara Grand Wonne Otel’de gerçekleşen 17. Olağan Genel Kurul’da, Yönetim Kurulu, Mehmet Fatih Kılıç, Prof. Dr. Mehmet Engin Deniz, Prof. Dr. Erdal Hamarta, Ahmet Ölçer, Mehmet Akif Ülvan, Dr. Duriye Alp, Ramazan Parça, Asena Türkay ve Miraç Çağlar Alp’ten, Denetleme Kurulu Emin Okan Okyay, Okan Atar ve Selinay Aktaş’tan, Disiplin Kurulu ise Adem Hıdır, Mustafa Kutlu ve Gülden Büyüktepe Kaval’dan oluşturuldu.

Ahmet Ölçer, “Meslektaşlarımızın hakları ve derneğimizin daha ileriye taşınması için tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte özveriyle çalışacağımızı belirtmek isterim” dedi.