Ulukavak Mahallesi İkbalkent yakını Adnan Özejder Caddesi'ndeki parkta Caddesi'nde civarında bulunan kedinin sahibi aranıyor.

Evden kaçmış olabileceği düşünülen kırmızı tasmalı kediye mama alan ve iki gündür ona bakan duyarlı vatandaşlar kedinin asıl sahibini arıyor.

ÇORUM HABER ihbar hattına ulaşan vatandaş, kedi bakımına dair bir bilgisi olmadığını belirterek bir an önce kedinin gerçek sahibinin bulunmasını istedi.

Kedinin sahibi haberi görürse ÇORUM HABER ihbar hattı 05332922419'a ulaşabilir.