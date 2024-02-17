Mustafa Kaya, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Ahmet Kaya'nın eşi Gülten Kaya acı haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

"KAYA AİLESİNİN BİR IŞIĞI DAHA KAPANDI"

Gülten Kaya paylaşımında, "Kaya Ailesi'nin bir ışığı daha kapandı. Güle güle Mustafa Ağabey. Huzurla..." mesajını yazdı.

Mustafa Kaya yarın (18 Şubat 2024 Pazar günü ) Pendik Zeliha Hatun Camii’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Yeni Şeyhli Mezarlığı’na defnedilecek.

Editör: HABER MERKEZİ