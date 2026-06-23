Çorum’un Mecitözü İlçesi İbek Köyü nüfusuna kayıtlı olup İzmir’de ikamet eden Ahmet Karagöz, hayatını kaybetti.

Selma Karagöz’ün eşi, Ozan ve Özge’nin babaları olan Ahmet Karagöz’ün vefatı, ailesi ve sevenlerini derin üzüntü içerisinde bıraktı. Ahmetoğlan Köyü İzmir Dernek Başkanı Cemal Dalkılıç’ın da akrabası olan Ahmet Karagöz, İzmir’de Soğukkuyu Kabristan Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazından sonra Doğançay Mezarlığında toprağa verildi.

Çorum Dernekleri Federasyonu’nun kurucu üyelerinden, bir süre de İbek Köyü Derneği yönetiminde görev yapan Ahmet Karagöz, Karşıyaka’da Karagöz Sigorta’nın sahibi idi.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ