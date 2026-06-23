Eğitim Sen, Hitit Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’nde açılan doçent kadrosu ilanında yer alan özel şartın bir kişiyi tarif ettiği gerekçesiyle yargıya başvurdu.

11 Eylül 2025 tarihli ve 33014 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ilanda, “döviz kurları, İslami hisse senetleri ve durum uzay modeli konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak” şartına yer verilmişti. Eğitim Sen, bu şart nedeniyle bir üyesinin ilana başvuramadığını, söz konusu ifadenin belirli bir adayı işaret ettiğini ileri sürdü.

Çorum İdare Mahkemesi tarafından dosya kapsamında bilirkişi incelemesi yaptırıldı. Hazırlanan raporda, ilanda yer alan ek koşulun “kişiye özgü nitelikte olduğu”, “alanı tanımlamadığı” ve “akademik birimin ihtiyaç duyduğu uzmanlık alanıyla doğrudan ilişki taşımadığı” yönünde tespitlere yer verildi. Raporda ayrıca söz konusu şartın genel, ölçülebilir, objektif ve denetlenebilir nitelik taşımadığı ifade edildi.

Mahkeme, dosyadaki bilgi ve belgeler ile bilirkişi raporunu birlikte değerlendirerek, ilan şartının hukuka uygun olmadığı sonucuna ulaştı. Kararda, dava konusu işlemin uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceği gerekçesiyle yürütmenin durdurulmasına oy birliğiyle karar verildi.

Hitit Üniversitesi’nin karara itirazı üzerine dosya Samsun Bölge İdare Mahkemesi’ne taşındı. Bölge İdare Mahkemesi, yapılan inceleme sonucunda davalı idarenin itirazını reddederek yürütmeyi durdurma kararını kesin olarak onadı.



Eğitim Sen Çorum Şubesi tarafından yapılan açıklamada, söz konusu kararın akademik kadroların belirlenmesinde liyakat, bilimsel yeterlilik ve eşitlik ilkelerinin önemini bir kez daha gündeme getirdiği vurgulandı. Açıklamada ayrıca, üniversitelerde akademik özgürlüklerin ve kurumsal özerkliğin korunması gerektiği ifade edildi.