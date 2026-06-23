Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdür Yardımcısı Adem Yılmaz başkanlığındaki heyet, Çorum’da devam eden ve planlanan sağlık yatırımlarını kapsamlı bir program çerçevesinde yerinde değerlendirdi.

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. İhsan Demirbaş ve Destek Hizmetleri Başkanı Hasan Kasım’ın da katıldığı program, İl Sağlık Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen toplantıyla başladı. Toplantıda Prof. Dr. Zehir, il genelinde yapımı süren birinci ve ikinci basamak sağlık yatırımları ile proje ve ihale hazırlık aşamasındaki çalışmalar hakkında detaylı bir sunum yaptı. Ayrıca önümüzdeki dönemde yatırım programına alınması planlanan projeler de ele alındı.

Program kapsamında ilk olarak yapımı devam eden 200 yataklı Devlet Hastanesi inşaatı incelendi. Fiziki gerçekleşme oranı yüzde 95’e ulaşan hastanede acil servis, poliklinikler, ameliyathaneler ve yoğun bakım üniteleri detaylı şekilde gözden geçirildi. Heyet, ikinci etapta yer alacak yataklı servislerin inşa edileceği alanda da incelemelerde bulundu.

Daha sonra yüklenici firma yetkililerinin katılımıyla yapılan toplantıda, projenin planlanan takvime uygun şekilde tamamlanması için yürütülen çalışmalar değerlendirildi.



Heyet ayrıca yatırım programına alınması talep edilen projeleri de yerinde inceledi. Bu kapsamda Bahabey Caddesi üzerindeki eski Göğüs Hastalıkları Hastanesi arazisine yapılması planlanan 100 yataklı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi, AMATEM, ÇAMATEM ve Bahar Merkezi, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne planlanan ek hizmet binası, Göğüs Hastalıkları Hastanesi için yeni proje alanı ile Hasanpaşa Semt Polikliniği için öngörülen bölgelerde incelemeler yapıldı.

Programın devamında yapımı süren Yavruturna Sağlıklı Hayat Merkezi, Toplum Sağlığı Merkezi, Verem Savaş Dispanseri, 9 hekimli Aile Sağlığı Merkezi ve Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu’nun bulunduğu hizmet binası ziyaret edildi. İnşaatların planlanan iş programına uygun ilerlediği ve herhangi bir gecikmenin bulunmadığı belirtildi.

Son olarak, yapımı tamamlanarak hizmete alınan Aile Sağlığı Merkezleri ile 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonları da yerinde incelendi.

Genel Müdür Yardımcısı Adem Yılmaz, yaptığı değerlendirmede sağlık yatırımlarının kararlılıkla sürdürüleceğini vurgulayarak, vatandaşların daha nitelikli ve modern sağlık hizmetlerine erişiminin artırılmasının hedeflendiğini ifade etti.