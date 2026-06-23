Çorum’un tanınmış iş insanlarından, Kazım Kurt İnşaat’ın kurucusu Kazım Kurt (73) vefat etti. Merhum Hacı Kurt ve Huriye Kurt’un oğlu, Ayser Kurt’un eşi, Hamdi Kurt ve Sevilay Teke’nin babası, Serpil Ekmekçi Kurt ile Ünal Teke’nin kayınpederi, Nejla Kurt ve Rufe Olgun’un ağabeyi olan Kazım Kurt’un vefatı ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.

Merhumun Cenazesi bugün saat 14.00’de Hacı Bektaş Veli Vakfı’nda düzenlenecek olan hakka yürüme erkânının ardından Büyük Palabıyık köyünde defnedilecek.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Muhabir: Haber Merkezi