Geçtiğimiz Mayıs ayında yapılan kongre ile Hizmet-İş Sendikası Çorum Şube Başkanlığı görevine seçilen Mustafa Şahin’e yeni görevi Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan tarafından tevdi edildi.

Hak-İş Konfederasyonu Genel Merkezi’nde yapılan istişare ve görev dağılımı toplantısında alınan karar doğrultusunda verilen görev, Çorum’daki emek hareketinin birlik ve dayanışma ruhunu daha da güçlendirecek önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Hak-İş, bir yandan çalışanların hak ve menfaatlerini savunurken diğer yandan dünyanın dört bir yanında yaşanan insanlık dramlarına karşı gösterdiği duyarlılıkla da öne çıkıyor.

Muhabir: Haber Merkezi