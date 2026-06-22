Çorum Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir, 2026 yılı hasat sezonu öncesinde biçerdöver fiyatlarını açıkladı.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda, biçerdöver hizmet bedellerinin üretici ve biçerdöver sahipleri açısından dengeli bir seviyede tutulması amacıyla fiyatlar belirlendi. Belirlenen fiyat tarifesine göre, düz ve taban olarak nitelendirilen arazilerde biçerdöver hizmet bedelinin dönüm başına 220 TL olması tavsiye edildi.

Çorum’da hububat hasadının yoğun olarak yapıldığı bölgelerde, arazi şartları ve üretim maliyetleri dikkate alınarak belirlenen fiyatın, üreticilerin mağduriyet yaşamaması ve biçerdöver işletmecilerinin artan giderlerinin karşılanabilmesi amacıyla oluşturulduğu ifade edildi. Arazi yapısının daha zor olduğu, eğimli ve engebeli bölgelerde ise biçerdöver ücretinin dönüm başına 240 TL olarak uygulanması tavsiye edildi. Engebeli arazilerde yakıt tüketimi, zaman kaybı ve makine kullanım şartlarının daha zor olması nedeniyle fiyat farkının oluştuğu belirtildi.

Çorum Ziraat Odası tarafından yapılan çalışma ile hem çiftçinin hasat döneminde karşılaşacağı maliyetlerin kontrol altında tutulması hem de biçerdöver sahiplerinin emeğinin karşılığını alabilmesi hedefleniyor.

Oda Başkanı Adem Özdemir, belirlenen rakamların bağlayıcı bir tarife değil, tavsiye niteliğinde olduğunu belirterek, üretici ve biçerdöver sahiplerinin karşılıklı anlayış içerisinde hareket etmesinin önemine dikkat çekti.

HASAT ÖNCESİ

ÇİFTÇİYE UYARI

Biçerdöver anlaşmalarının hasat öncesinde yapılmasının, olası fiyat anlaşmazlıklarının önüne geçeceğini belirten Özdemir, çiftçilere ürün kaybının önlenmesi için biçim kalitesi ve makine ayarlarına da dikkat etmeleri çağrısında bulundu.

Adem Özdemir, 2026 hasat sezonunda Çorum genelinde biçerdöver çalışmalarının belirlenen tavsiye fiyatları doğrultusunda yürütülmesinin beklendiğini söyledi.

Muhabir: Haber Merkezi