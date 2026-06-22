S.S. Barış Kadeş Karma Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi'nin Mali Genel Kurulu yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Genel Kurul’da konuşan Kooperatif Başkanı Necmettin Uzun, birlik ve beraberlik mesajları vererek, “Burayı kimse bir kooperatif olarak görmesin, biz bir aileyiz” dedi.

ÇESOB Derviş Günday Toplantı Salonu’nda düzenlenen genel kurulun Divan Başkanlığını Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Recep Gür, katip üyeliğini ise 32Nolu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Hasan Eker yaptı. Genel Kurula kooperatif üyelerinin yanı sıra Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı İbrahim Doğan, Taksiciler, Minibüsçüler ve Servisçiler Odası Başkanı Mehmet Gayretli ve İskilip Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Abdurrahman Uysal da katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından kooperatifin gelir-gider bilançoları okunarak oy birliği ile ibra edildi. Genel Kurul’da yürütülen çalışmalar ve mali süreçler hakkında bilgi paylaşan Kooperatif Başkanı Uzun, projenin planlandığı şekilde ilerlediğini söyledi. Üyelere seslenen Uzun, iş yerlerinin zamanında tamamlanarak teslim edileceğinin sözünü verdi. Necmettin Uzun, 11 bin 400 metrekarelik alanda 96 iş yerinin yapım sürecinin hızla devam ettiğini, Türkiye’de bir örneği daha olmayan plazanın yapımına verdiği desteklerden dolayı ise Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ile ÇESOB Başkanı Recep Gür’e ayrıca teşekkür etti.

İki bloğun inşaat yapım ruhsatının çıktığını kalan blokların ise 2 ay içerisinde çıkacağını belirten Necmettin Uzun, kendisine güvenen tüm üyelere ayrı ayrı teşekkür ederek, “Burayı kimse bir kooperatif olarak görmesin, biz bir aileyiz. İstediğiniz zaman kooperatife gelerek inşaat alanında yürütülen çalışmaları takip edebilirsiniz. Aklınıza takılan ne olursa telefonum 24 saat açıktır, istediğiniz zaman arayabilirsiniz” diye konuştu.

S.S. Barış Kadeş Karma Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi’nce Çorum-Ankara yolu üzerinde hayata geçirilecek motosikletçiler plazası, motosiklet tamircileri ile showroomları tek çatı altında toplayarak sektöre modern bir merkez kazandırmayı hedefliyor.

Üyelerin gösterdiği güven ve desteğin dikkat çektiği genel kurulda kooperatif yönetimi çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini ifade etti. Birlik ve dayanışma vurgusunun ön plana çıktığı toplantıda, projenin geleceğine ilişkin olumlu mesajlar verildi.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR