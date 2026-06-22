Çorum’da Mayıs ayında yağan şiddetli yağmurların etkisiyle sel baskınına uğrayan bağlar ve hobi bahçelerinde yollar tamamen bozuldu. Büyük tahribata uğrayan yolların bir an önce yapılması talep ediliyor.

GELEN SEL YOLU

ELDEN ÇIKARDI

Edinilen bilgiye göre; Çomar Barajı civarında Buğet Köyü yolu üzerinde bağı-bahçesi bulunan 55-60 vatandaş, yolların, su kanallarının ve boruların büyük tahribat görmesi sonucu zor durumda kaldı.

ACİL HİZMET

BEKLİYORLAR

11 Mayıs’ta büyük bir sel felaketi ile karşılaşan bağ sahipleri, yolların tamamen bozulması üzerine Belediyeye başvurdu. Ayrıca imza toplayarak Çorum Belediye Başkanlığına veren vatandaşlar, aradan bir buçuk ay geçmesine rağmen henüz hizmet alamadı.

Vatandaşlar, bağ-bahçeye gitmekte güçlük çektiklerini, yolları kullanamadıklarını bildirerek, Belediye’nin bir an önce bölgede çalışma yapmasını, yolların tekrar düzeltilmesini istedi.

OTOMOBİL, SELE KAPILDI

Bu arada gelen büyük selden dolayı bir bağ sahibinin otomobilini sel götürdü. Otomobile büyük oranda hasar veren sel, yolları da kullanılmaz hale getirdi.

Hobi bahçesi ve bağ sakinleri, Çorum Belediyesi’nin acilen bölgeye el atmasını ve mağduriyeti gidermesini bekliyor.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ