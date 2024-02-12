60 ülkeden 2.200 sporcunun katılımıyla Antalya’da düzenlenen 11.Uluslararası Open Tekvando Turnuvası’nda mücadele eden Çorumlu sporculardan bir madalya daha geldi.

Öncü Spor Kulübü tekvandocusu Tugay Yolal’ın yıldız erkekler 1.80 boy üzeri kategoride şampiyon olmasından sonra bir madalya da Ahmet Güler’den geldi. Yıldız erkekler 1.60 boy kategorisinde tatamiye çıkan Ahmet Güler, finale kalma başarısı gösterirken, şampiyonluk müsabakasında yenilerek ikinci oldu ve turnuvayı gümüş madalya ile kapattı.