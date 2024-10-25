Çorum’un klasman futbol hakemlerinden Ahmet Ecevit bu hafta 3.Lig 1.Grupta Artvin Hopaspor’la Muşspor arasında oynanacak 8’inci hafta maçını yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, 26 Ekim Cumartesi günü, Arhavi İlçe Stadı’nda oynanacak maçta Ahmet Ecevit’in yardımcılıklarını Kayseri bölgesinden Erkan Kırçıl ve Ankara bölgesinden Beran Yalçın yapacak. Saat 14.30’da başlayacak karşılaşmada Ankara bölgesinden Mete Burak Kaya da dördüncü hakem olarak görev alacak.

Ahmet Ecevit, bugüne kadar Artvin Hopaspor’un 2020-2021 sezonunda, deplasmanda Fatsa Belediye ile 0-0 berabere kaldığı maçta düdük çalarken, Muşspor’un ise ilk kez maçını yönetecek.