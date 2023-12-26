Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), 2023-2024 futbol sezonu devre arası hakem klasmanları belirlemelerine yönelik olarak B klasman hakem ve yardımcı hakemleri için terfi sınavına katılacakların listelerini açıkladı. Listede Çorum’un B klasman hakemi Ahmet Ecevit de bulunuyor.

TFF’den yapılan açıklamaya göre, TFF’nin İstanbul Riva’daki merkezinde, 29 Aralık Cuma günü yapılacak A klasmanı terfi kursuna Ahmet Ecevit ile birlikte yurt genelinden 12 hakem davet edildi. Kursa çağrılan hakemler, atletik test, İngilizce sınavı, kural sınavı, video test sınavı gibi sınavlara tabii tutulacaklar. Sınavların bir notu veya geçilmesi gereken bir aşaması bulunmuyor. Merkez Hakem Kurulu, kursa davet ettiği 12 hakem arasında istediği sayıda hakemi A klasmanına terfi ettirecek.