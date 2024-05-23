İşletme Sahibi Buğrahan Yılmaz, Dünya Çölyak Günü’nde çölyaklılarla beraber olmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Glütensiz hamurun taze meyvelerle birleşmesiyle oluşan eşsiz waffle lezzetimizi misafirlerimizin beğenisine sunduk. Bundan sonra menümüzde her zaman yer alacak. Glütensiz ürün çeşitlerini artırmayı düşünüyoruz. Glütensiz diyet yapanlara hizmet yapabilmenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Çölyak Derneği Başkanı Fatma Müjgan Demir ise, “Armoni Lezzet Atölyesi’nde glütensiz ürünlerin bulunması bizi çok mutlu etti” diyerek, bu güzel etkinlik için Sümeyye ve Buğrahan Yılmaz çiftine teşekkür ettiklerini bildirdi.

Editör: SELDA FINDIK