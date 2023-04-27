İskilip’te düzenlenen seçim bürosu açılışına AK Parti Çorum Milletvekili adayları Oğuzhan Kaya, Zeki Gül, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir, İskilip İlçe Başkanı Yusuf Kaya ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Devlet Bahçeli Caddesi üzerinde Ziraat Bankası altında bulunan seçim bürosunun açılışında konuşan Ahlatcı, İskilip’ten teröristlerle kapalı kapılar ardında pazarlık yapan 6’lı masaya ve Kılıçdaroğlu'na oy çıkmayacağını kaydetti.

“İSKİLİP'İN HER ZAMAN HİZMETKÂRI OLACAĞIM”

Coşkulu bir kalabalık ile seçim bürosunu açmaktan onur duyduğunu sözlerine ekleyen Ahlatcı, “14 Mayıs seçimleri sadece bizim için önemli değil, tüm dünyada, Amerika’sı, Avrupa’sı, terör örgütleri dâhil herkes merak ediyor. Bizim buradan Cumhurbaşkanımıza güçlü bir destek vermemiz gerekiyor Ben şuna inanıyorum ki tüm teşkilatlarımız bir arada güçlü bir şekilde 14 Mayıs'ta sahada olduğumuzu herkes sonuçları ile beraber görecek. Ben bu açılışımıza icabet ettiğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

“14 MAYIS ONLAR İÇİN ZEHİR OLACAK”

14 Mayıs'ın Ak Partililer için bayram olacağını değinen Ahlatcı, bunun aksine terörist başı Abdullah Öcalan'ın heykelini dikmek isteyenlere de 14 Mayıs'ın zehir olacağını söyledi.

(Haber Merkezi)