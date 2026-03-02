Ahlatcı, CHP temsilcilerinin Bakan Çiftçi’yi tarafsızlıkla suçlamasını eleştirerek, “Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden haberi dahi olmayan CHP temsilcileri, kendince açıklamalarda bulunmuşlardır” dedi.

Ahlatcı, Meclis’te yaşanan bazı tartışmalara da değinerek, CHP’yi hem Meclis’te hem de Bakan Çiftçi’nin Çorum ziyaretinde sergiledikleri tutum nedeniyle eleştirerek, “İftara davet edildiğiniz halde gelmeyecek, sonrasında devlet terbiyesinden bahsedeceksiniz. Nezaketi sadece karşısındakinden bekleyip kendinizi milletin iradesinden üstün gören bu zihniyetle, bırakın Bakanımızı, Cumhurbaşkanımıza bile saygısızlık yapacaksınız” ifadelerini kullandı.

Milletvekili Ahlatcı, Bakan Çiftçi’nin görev ve ziyaretlerini kendi takdirine göre yürüttüğünü belirterek, “Bizim bakanımız vefalıdır, nereye gitmesi gerektiğini sizlerden çok daha iyi bilir. Değer görmek istiyorsanız, değer vermesini de bileceksiniz” dedi.

