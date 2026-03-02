Çorum Eczacı Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erol Afacan, Muhasebeciler Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada muhasebecilik mesleğinin ekonomik sistem içindeki önemine dikkat çekti.

Afacan, muhasebecilerin işletmeler için görünmeyen ancak vazgeçilmez bir rol üstlendiğini belirterek, sağlam bir mali yapının sürdürülebilir ekonomi açısından temel unsur olduğunu ifade etti. Muhasebecilerin yalnızca defter tutan kişiler olarak görülmemesi gerektiğini vurgulayan Afacan, meslek mensuplarının kamu ile özel sektör arasında köprü görevi gördüğünü kaydetti.

Muhasebecilerin artan iş yükü, sürekli değişen mevzuat ve dijital sistemlerden kaynaklanan sorumluluklarla karşı karşıya kaldığını dile getiren Afacan, buna rağmen mesleki emeğin yeterince görünür olmadığını söyledi. Mesleğin yüksek dikkat ve sorumluluk gerektirdiğini belirten Afacan, yanlış veya geciken mali işlemlerin ciddi sonuçlar doğurabileceğine işaret etti.

İşletmelerin başarısında doğru mali planlama ve finansal yönlendirmelerin büyük payı bulunduğunu ifade eden Afacan, muhasebecilerin çoğu zaman işletmeler için yol gösterici bir danışman niteliği taşıdığını belirtti.

Muhasebeciler Haftası’nın yalnızca bir kutlama değil, aynı zamanda mesleğin değerinin yeniden hatırlanması için önemli bir fırsat olduğunu dile getiren Afacan, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Muhasebecilik rakamlardan ibaret değildir; güven, denge ve sürdürülebilirlik mesleğidir. Sağlam bir ekonominin arkasında, sessiz ama güçlü bir muhasebeci emeği vardır.”

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ