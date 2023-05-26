Yaşanan üzücü olayın ardından ise Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Çorum Milletvekili Av. Yusuf Ahlatcı ile Av, Oğuzhan Kaya, ilk olarak patlamanın olduğu fabrikaya giderek, yetkililerden bilgi aldı.

Milletvekilleri Ahlatcı ve Kaya daha sonra beraberinde Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan ve AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar ile birlikte tedavi altına alınan işçileri Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Hastane Başhekimi Sinan Zehir de, işçilerin sağlık durumu hakkında Milletvekilleri Ahlatcı ve Kaya’ya bilgi verdi.