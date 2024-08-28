Ziyarette S.S. Çorum Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Hıdır Balaban ve Oda Başkanları ile görüşen AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, Çorum Sanayi Sitesinin taleplerini birinci ağızdan dinleyerek not aldı.

Buluşmaya Mobilyacılar Odası Başkanı ve S.S. Ahi Evran Sanayi Şehri Yapı Kooperatifi Başkanı Yalçın Kılıç da katıldı.

Sanayi sitesinin ihtiyaçlarının giderilmesi ve taleplerin karşılanması için yerinde girişimde bulunan Ahlatcı, kendisine gösterilen ilgiye teşekkür etti.

Ahlatcı, geleneksel hale getirdiği esnaf güveci programında sanayi esnafı ile bir araya geldi.

Milletvekili Ahlatcı, dostluk ve işbirliği içinde geçen programın gelecek yıllarda da yaşatılması temennisinde bulundu.

Sanayide esnaf ile samimi bir havada gerçekleştirilen program için emeği geçenlere teşekkür eden Milletvekili Ahlatcı, “Samimi muhabbetleri için kıymetli esnaf kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Editör: HABER MERKEZİ