Çorum Belediyesi restorasyonu tamamlanan ve yeniden ibadete açılan Ulucami bahçesinde çevre düzenlemesi yapacak. Vakıflar Genel Müdürlüğü Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün talebi ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararı üzerine ömrünü tamamlamış hastalıklı ağaçlar ile cami beden duvarları ve temeline zarar veren bazı ağaçlar ortamdan uzaklaştırılacak.

KURUL KARARI UYGULANACAK

Belediye Başkan Yardımcısı Ünsal Yeter açıklamasında “Bilindiği gibi ilimizin tarihi camilerinden Ulucami’de restorasyon işlemleri tamamlandı ve yeniden ibadete açıldı. Yapılan restorasyon çalışmaları sırasında kurul yetkilileri tarafından bahçe içerisinde bulunan bazı ağaçların cami temeli başta olmak üzere beden duvarlarına da zarar verdiği tespit edildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 04.07.2024 tarihli ve 158 numaralı kararı ile 2863 sayılı yasa kapsamında gerekli düzenlemelerin yapılmasına karar verildi” dedi.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ