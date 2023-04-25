İl Başkanı Murat Günay'ı makamında ziyaret eden Ahlatcı, yapılacak seçim çalışmaları hakkında istişarelerde bulundu.

İl Başkanlığının bulunduğu binanın alt katında yer alan Seçim Koordinasyon Merkezini de ziyaret eden Ahlatcı, AK Parti SKM Başkanı Mustafa Alagöz'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Seçim Koordinasyon Merkezini (SKM) ziyaret edip son hazırlıkları yerinde inceleyen Ahlatcı, “Tevazu, samimiyet ve gayretle çalışmalarımızı seçim öncesinde de, seçim sonrasında da sürdüreceğiz ve her zaman vatandaşlarımızla iç içe olacağız” dedi.

SKM’nin programları doğrultusunda, seçime kadar en verimli şekilde çalışmalarına devam edeceklerini belirten Ahlatcı, “İnşallah 14 Mayıs’ta Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan'ı en yüksek oyla seçtirip, Meclis’te de en fazla çoğunluğu elde ederek, elini güçlendirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz” diye konuştu. (Haber Merkezi)