Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Çorum Milletvekili ve İçişleri Komisyonu Üyesi Yusuf Ahlatcı, partisinin Çorum’daki belediye ve ilçe başkanları ile birlikte istişare toplantısı düzenledi. Toplantı, son seçimde AK Parti’nin kazandığı Çorum’un turizm bölgesi Boğazkale’de gerçekleştirildi.

BAŞKANLARLA GÖRÜŞTÜ

Boğazkale Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya AK Parti Çorum İl Başkanı Av. Murat Günay ve Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar ile birlikte İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci, Uğurludağ Belediye Başkanı Remzi Torun, Bayat Belediye Başkanı Bahadır Ünlü, Laçin Belediye Başkanı Mustafa Toydemir, Boğazkale Belediye Başkanı Adem Özel, ilçe başkanları ve AK Partili bazı yöneticiler katıldı.



“HİZMETE ODAKLANDIK”

Yerel seçimlerin ardından Çorum’un ilçeleriyle bir bütün olarak yeniden hizmete odaklandığını ifade eden Çorum Milletvekili Ahlatcı, “Hiçbir ilçemizi bir diğerinden ayrı görmeden hizmetin en güzelini getirme çabasındayız. Bu amaçla hem belediye başkanlarımızla, hem de ilçe başkanlarımızla biraraya gelerek talepleri birinci ağızdan dinliyor, ihtiyaçların giderilmesi, taleplerin karşılanması için yerinde girişimlerde bulunuyoruz” şeklinde konuştu.