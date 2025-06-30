Törende Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörlerinden biri haline gelen Ahlatcı Holding, TİM tarafından "Mücevher Sektörü İhracat Şampiyonu" ödülüne layık görüldü.

Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, ödülünü Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın elinden aldı. Ödül töreni sonrası holdingin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen “İhracat Şampiyonları Ödül Töreni”nde, Türkiye’nin Mücevher Sektörü İhracat Şampiyonu olmanın gururunu ve onurunu yaşamaktayız.

Ödülü Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Ahmet Ahlatcı'ya taktim edildi.

Ödül töreni sonrası holdingin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen “İhracat Şampiyonları Ödül Töreni”nde, Türkiye’nin Mücevher Sektörü İhracat Şampiyonu olmanın gururunu ve onurunu yaşamaktayız.

Ödülü Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Ahmet Ahlatcı'ya taktim edildi.

Sektörünün ihracat şampiyonu olmaya, Ahlatcı Holding olarak, yıllardır yılmadan azimle ve gayretle çalışıyor, sorumluluğumuzun bilinciyle yarını bugünden inşa ediyor, şehrimiz ve ülkemiz için çalışıyoruz” denildi.

Muhabir: Haber Merkezi