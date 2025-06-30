Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu “Sigorta Sahnesinde Genç Bakış: Tiyatro İle Bilinçlenme” isimli projeyi başarı ile tamamladı.

HİTÜ öğrencilerinde sigorta bilincini artırmayı hedefleyen, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nca desteklenen Üniversite Gençliği Destekleme Programı (ÜNİDES) kapsamında yürütülen proje ile gençlerin sosyal sorumluluk ve sanatsal ifade becerilerini geliştirmek hedeflendi.

Sürdürülebilirlik, Sosyal Sorumluluk ve Meslek Etiği Kulübü tarafından organize edilen proje, HİTÜ Sürekli Eğitim Merkezi’nde Tiyatro Eğitmeni Bilgehan Geniş rehberliğinde verilen tiyatro eğitimleriyle başladı. Projede, Sosyal Bilimler MYO öğrencilerinden oluşan 23 kişilik bir ekip, sigorta bilincini yaratıcı ve etkili bir şekilde topluma aktarmak üzere sahne aldı.

Etkinlik sürecinde sağlık, hayat ve afet sigortası gibi temel sigorta türlerinin önemi; gençlerin diliyle, tiyatronun güçlü anlatım araçlarıyla sahneye taşındı. Proje boyunca öğrenciler, senaryo yazımından dekor hazırlığına, oyunculuktan afiş tasarımına kadar her aşamada aktif rol aldı. Tüm çalışmalar, sürdürülebilirlik, sosyal sorumluluk ve meslek etiği ilkeleri etrafında şekillendirildi.

Katılımcılar; iletişim, takım çalışması, sahne becerileri, doğaçlama ve karakter analizi gibi konularda uygulamalı eğitim alarak sanatsal ve kişisel gelişim alanında önemli kazanımlar elde etti. Final gösterimi üniversite kampüsünde sahnelenerek geniş bir izleyici kitlesiyle buluştu.

Bu tiyatro temelli bilinçlendirme faaliyeti sayesinde hem sigorta konusunda farkındalık artırılmış hem de öğrenciler topluma katkı sağlayan bir projede yaratıcı roller üstlenerek anlamlı bir deneyim yaşadı.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ