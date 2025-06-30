Hitit Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Programı 2. sınıf öğrencileri, Öğr. Gör. Yasemin Kılıç tarafından yürütülen “Çocuk ve Drama” dersi kapsamında hem eğlenceli hem öğretici etkinlikler düzenledi.

Etkinlikte, öğrenciler çeşitli ısınma, dikkat geliştirme ve tanışma oyunları oynayarak hem teorik bilgilerini pekiştirdiler hem de sahne pratiği kazandılar.

Öğrencilerin aktif katılımıyla gerçekleşen ders, grup çalışması, beden dili kullanımı ve çocuklarla iletişim gibi pek çok becerinin gelişimine katkı sağladı. Oyunlar aracılığıyla öğrenciler hem kendi yaratıcılıklarını ifade etme fırsatı buldu hem de çocuk gelişimi alanındaki profesyonel rollerine dair farkındalık kazandı.

Drama dersleri, çocuklarla çalışacak öğrencilerin sahici durumlara karşı hazırlıklı olmasını desteklemeyi amaçlıyor. Bu kapsamda düzenlenen oyun etkinlikleri, öğrencilerin empati kurma, dikkat toplama ve grup dinamiklerini yönetme becerilerini artırmaya yönelik olarak planlandı.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR