Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, “AHL Ahlatcı Finansal Yönetim A.Ş. ile bugün bankacılık sektörüne attığımız bu adımla, finans sektörüne farklı bir enerjiyle yeni bir soluk getireceğimizi belirtmek isterim.” ifadesini kullandı.

Ahlatcı Holding’den yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

19.04.2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapmış olduğumuz bildirimde, Şirketimizin %70, Şirketimizin bağlı ortaklığı Enerya Enerji Anonim Şirketi'nin %29 oranında pay sahibi olduğu AHL Ahlatcı Finansal Yönetim Anonim Şirketi’nin (AHL Ahlatcı Finansal) Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından yapılan Adabank A.Ş. (Adabank) Hisse Satış ihalesine katılacağı duyurulmuştu.

Toplam 1.000.000.000 adet hisseden müteşekkil hâlihazırda Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na ait % 96,68234 oranındaki 966.823.400 adet hissesinin tamamı için muhammen bedel 210.000.000,-TL olarak belirlenmiş ve satışa çıkarılmıştı.

24.05.2023 tarihinde (bugün) gerçekleştirilen söz konusu ihalede, AHL Ahlatcı Finansal Yönetim A.Ş. teklif mektubunda yer alan tekliflerini nihai olarak 215.000.000,-TL’ye yükseltmiştir. İhale, AHL Ahlatcı Finansal Yönetim A.Ş.’nin ihale için vermiş olduğu 215.000.000,-TL’lik peşin teklifiyle sona ermiştir.

Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş. ve Enerya Enerji A.Ş. Ahlatcı Holding’in iştiraki olarak enerji sektöründe faaliyetini sürdürmektedir.

İhale sonrası Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet Ahlatcı yaptığı açıklamada; “öncelikle bu ihale tüm ülkemize, bankacılık, finans ve enerji sektörü ile tüm hissedarlarımıza hayırlı olsun. 15 milyar Türk Lirası üzerinde rekor taleple borsa tarihinin 3 Milyar 481 Milyon TL ile en büyük halka arzını gerçekleştirdiğimiz Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş.’ye yatırım yaparak bize güvenen yüzbinlerce yatırımcımızın ne kadar haklı olduklarını bir kez daha ifade etmek istiyorum. İç Anadolu’dan Ege’ye, Doğu Anadolu’dan Akdeniz’e 16.358 km şebeke uzunluğu, yıllık 4 milyar sm3 gaz arzı ve 1.8 milyon doğalgaz abonesi yenilikçi ve müşteri odaklı hizmet anlayışıyla Türkiye’nin lider enerji markası olma yolunda hızla büyüyen Türkiye’nin doğal gaz şirketleri, Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırımları A.Ş. ve Enerya Enerji A.Ş. ortaya koyduğu hedeflerde hızla yoluna devam etmektedir. AHL Ahlatcı Finansal Yönetim A.Ş. ile bugün bankacılık sektörüne attığımız bu adımla da finans sektörüne farklı bir enerjiyle yeni bir soluk getireceğimizi belirtmek isterim. Tekrar milletimize hayırlı uğurlu olsun. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

İhale, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Rekabet Kurumu onayları alındıktan sonra TMSF tarafından sonuçlandırılacak.